Обновлённый облик "дома-гроба" на Карповке согласовал Градсовет

Дизайн здания привели в более строгий вид.

Градсовет Петербурга решением большинства членов согласовал обновлённый облик ЖК на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Карповки. Протокол заседания размещён на сайте городского комитета по градостроительству.

Напомним, что скорретированный проект был вынесен на рассмотрение совета в конце марта. Критика объекта высказывалась и раньше: так, в 2020 году его не одобрили депутаты петербургского ЗакСа. Также планами на строительство "дома-гроба" были недовольны жители Петроградского района.

За новый строгий дизайн проголосовали 22 из 23 членов Градсовета.

Ранее мы сообщили о том, что в бывшем здании Варшавского вокзала начнут продавать одежду российских брендов.

Фото: архитектурное бюро "Студия 44"