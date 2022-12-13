В бывшем здании Варшавского вокзала начнут продавать одежду российских брендов

В объекте планируют разместить универмаг SLAVA с продукцией российских дизайнеров.

В бывшем здании Варшавского вокзала на Обводном канале откроют универмаг SLAVA с одеждой, аксессуарами и украшениями от российских дизайнеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на NF Group.

Площадь торгового объекта составит 500 кв.м., его разместят на втором этаже недавно открытого фудмолла Vokzal 1835. По словам президента Magic Group, основателя сети SLAVA Александра Перемятова, это будет совместный проект с владельцем фудмолла, холдингом "Адамант". Инвестиции со стороны своей компании руководитель оценил в 5 млн рублей.

Мы приняли решение открыться в таком формате, поскольку показатели общепита сейчас значительно превышают показатели любого ТЦ, и, несмотря на то что для нас такой формат — экспериментальный, мы рассчитываем на успех проекта в этой локации. Алекрасндр Перемятов, президент Magic Group, основатель сети SLAVA

Ранее мы сообщили о том, что на Градсовет вынесли скорректированный проект "дома-гроба" на Карповке.

Фото: vokzal1853.ru