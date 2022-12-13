На Градсовет вынесли скорректированный проект "дома-гроба" на Карповке

В 2020 году этот дом критиковали депутаты ЗакСа. Они сравнивали его с "гробом" и "крематорием".

В Петербурге изменили фасад жилого дома, который находится на углу Каменноостровского проспекта и набережной Карповки. Здание пугало жителей соседних домов.

В новом варианте дом стал более строгим, а цвет сменили на холодный. Окна со стороны Каменноостровского проспекта теперь не "прыгают" по фасаду, а образуют вертикальные линии, однако торцевой фасад по-прежнему напоминает брандмауэрную стену, пишет "Деловой Петербург".

Напомним, что в 2020 году этот дом критиковали депутаты ЗакСа. Они сравнивали его с "гробом" и "крематорием". Строительством также были недовольны и местные жители, которые опасались за сохранность своих домов.

Фото: wikimapia.org