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На Градсовет вынесли скорректированный проект "дома-гроба" на Карповке
Сегодня, 22:24
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На Градсовет вынесли скорректированный проект "дома-гроба" на Карповке

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В 2020 году этот дом критиковали депутаты ЗакСа. Они сравнивали его с "гробом" и "крематорием".

В Петербурге изменили фасад жилого дома, который находится на углу Каменноостровского проспекта и набережной Карповки. Здание пугало жителей соседних домов. 

В новом варианте дом стал более строгим, а цвет сменили на холодный. Окна со стороны Каменноостровского проспекта теперь не "прыгают" по фасаду, а образуют вертикальные линии, однако торцевой фасад по-прежнему напоминает брандмауэрную стену, пишет "Деловой Петербург".

Напомним, что в 2020 году этот дом критиковали депутаты ЗакСа. Они сравнивали его с "гробом" и "крематорием". Строительством также были недовольны и местные жители, которые опасались за сохранность своих домов.

Фото: wikimapia.org

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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