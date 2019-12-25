Доходный дом Смирнова временно остался без подрядчика ремонтных работ

Единственная компания, пожелавшая стать исполнителем тендера, не соответствовала закону независимой обеспечительной гарантии.

ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры" сообщило об отказе в выполнении работ по реставрации фасадов объекта культурного наследия регионального значения "Дом И.Ф. Смирнова" единственному претенденту. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Напомним, что работы над лицевыми и дворовыми фасадами дома №29А на 2-ой линии В.О. оценивались в 94,5 млн рублей. Их необходимо было провести до 20 ноября 2023 года, однако 2 августа на сайте ЕИС разместили документ с вердиктом оценочной комиссии. Там сказано, что желавшая выполнить ремонт компания снизила начальную цену контракта на 1039 рублей.

В итоге заявка на участие в тендере была отклонена в связи с несоответствием закону независимой обеспечительной гарантии.

Ранее мы сообщили о том, что под площадью академика Лихачева планируют построить переход за 420 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru