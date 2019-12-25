Под площадью академика Лихачева планируют построить переход за 420 млн рублей

Подрядчику поручат подготовить соответствующий проект за 2023-2024 г.г.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на проектирование и строительство подземного пешеходного перехода в зоне подъезда к Биржевому мосту под площадью академика Лихачева в Петроградском районе. Как подчеркнул Piter.TV из сведений ЕИС, начальная цена контракта составит 419,9 млн рублей.

На первом этапе исполнителю поручат разработать рабочую документацию, согласовав её во всех инстанциях. Подготовка проекта намечена на 2023-2024 г.г. Со сроками строительных работ пока не определились.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 24 августа.

Ранее мы сообщили о том, что участок шоссе на въезде в Колпино расширят до 4-х полос.

Фото: Piter.TV