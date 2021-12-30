Участок шоссе на въезде в Колпино расширят до 4-х полос

Будущий исполнитель контракта подготовит проект и проведёт мероприятия на площади 43 тыс. кв. м. За это готовы заплатить 1,3 млрд рублей.

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило тендер на разработку рабочей документации и проведение дорожных работ на въезде в Колпино. За проведение мероприятий готовы предложить 1,3 млрд рублей. Об этом сообщается на портале ЕИС.

После утверждения проекта, подрядчику будет необходимо провести реконструкцию Колпинского шоссе на участке от Софийской улицы до Фидерной улицы и улицы Танкистов. Площадь работ составит 43 тыс. кв. м. В техзадании указано, что дорогу расширят с двух до четырёх полос.

Завершить реконструкцию необходимо не позже июня 2024 года.

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