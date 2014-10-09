Ремонт трамвайных путей затронет 8 районов Петербурга

Общая стоимость работ на данный момент оценивается более чем в 4 млрд рублей.

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" разместила 9 лотов на ремонт трамвайных путей в восьми районах Северной столицы. Об этом Piter.TV узнал из данных ЕИС, ознакомившись с документацией за четверг, 28 июля.

Специалистам предстоит отремонтировать верхние строения пути, выровнять асфальт и бордюрный камень, уложить новое дорожное покрытие на прилегающих к путям тротуарам и восстановить там плитку, а также нанести разметку и поставить новое ограждение у трамвайных путей. Завершающим этапом работ станет благоустройство территории.

Сразу две закупки касаются мероприятий в Калининском районе за 807 и 842 млн рублей соответственно. Масштабы работ здесь будут самыми внушительными – пути будут ремонтировать на Политехнической улице от площади Мужества до улицы Шателена, на участке Боткинской улицы от улицы Академика Лебедева до улицы Комсомола, на улице Комсомола от улицы Академика Лебедева до площади Ленина. Также мероприятия затронут улицу Руставели от проспекта Просвещения до конечной остановки "Ручьи".

Во Фрунзенском районе мероприятия затронут участок от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской улицы. На них в бюджете предусмотрено 482,7 млн рублей. Ещё в одном южном районе – Кировском – пути приведут в порядок за начальную цену в 448,1 млн рублей. Ремонт затронет Кронштадтскую улицу от Корабельной улицы до Кронштадтского путепровода. Кроме того, в левобережной части Невского района трамваи пойдут по обновленным путям по проспекту Обуховской Обороны от Рыбацкого проспекта до Шлиссельбурrскоrо проспекта.

Работы в Красногвардейском районе подразумевают обновление путей на участке Заневского проспекта от моста Александра Невского до Заневской площади, включая транспортный узел. На эти нужды выделен почти 341 млн. На Васильевском острове мероприятия затронут участок Наличной улицы от Малого проспекта В.О. до улицы Нахимова и оценены в 221,8 млн рублей, в Приморском районе – улицы Оптиков от Стародеревенс:кой улицы до Геккелевской улицы (308,7 млн рулей), а в Адмиралтейском – Набережной Обводного канала от Старо-Петергофского проспекта до Лифляндской улицы (284,2 млн рублей).

Ранее мы сообщили о том, что на ремонт дорог в южных и северных районах Петербурга суммарно готовы выделить более 6 млрд рублей.

Фото: Piter.TV