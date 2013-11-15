На ремонт дорог в южных и северных районах Петербурга суммарно готовы выделить более 6 млрд рублей

Всего ГКУ "ДТС" объявила 2 тендера на определение исполнителей. Им будет поручено выполнить работы на дорожных участках и тротуарах.

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" ищет исполнителя сразу двух госзаказов на ремонту дорог регионального значения в Северной столицы. Один из подрядчиков будет отвечать за ремонт в южных, а другой – в северных районах. Как следует из данных на портале ЕИС, в общей сложности за мероприятия заплатят более 6 млрд рублей.

Около 3 млрд выделено на ремонт 1 кв. км проезжей части и 234,7 тыс. кв. м тротуаров на юге Петербурга. Всего в списках перечислены 2,1 тыс. участков. Другой тендер объявлен на поиск исполнителя работ на 894,5 тыс. кв. м проезжей части и 299,8 тыс. кв. м тротуаров. В общей сложности это 1669 участков улиц, на ремонт которых затратят как минимум 2,985 млрд рублей. Завершить начатое будет необходимо до конца ноября 2023 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 12 августа.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Колтуши – Бор – Коркино" пройдет ремонт двухкилометрового участка.

Фото: Правительство Петербурга