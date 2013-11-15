На трассе "Колтуши – Бор – Коркино" пройдет ремонт двухкилометрового участка

Комитет госзаказа Ленобласти объявил тендер на подготовку проекта и проведение дорожных работ на участке трассы "Колтуши – Бор – Коркино" с 4-ого по 6-ой километр. Судя по информации портала госзакупок, на эти нужды выделено 133,8 млн рублей.
После утверждения проектной документации, подрядчик должен заменить асфальтовое покрытие на участке и присоединить наружное освещение к уже существующим электросетям. Завершить мероприятия необходимо до 30 ноября 2023 года.
Подать заявки на участие в аукционе можно будет до 3 августа.
Ранее мы сообщили о том, что на Камской улице Васильевского острова возведут центр социальной реабилитации.
Фото: Вконтакте / Дороги Ленинградской области
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