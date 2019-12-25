Еще 4 исторических здания в Петербурге ожидают ремонта фасадов: что показала инспекция КГИОП?

В понедельник ведомство объявило 4 тендера. Поиск подрядчиков будет длиться до начала августа. Им будет поручено восстановить декор и потрескавшиеся стены, а также устранить протечки в трубах.

Подведомственная КГИОП "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры" продолжает вести привычный для Северной столицы поиск организаций, которые будут готовы отреставрировать лицевые и дворовые фасады исторических зданий, признанных объектами культурного наследия. Как выяснил Piter.TV, просмотрев данные портала госзакупок, тендеры на данный момент объявлены на мероприятия в 4-х многоквартирных домах. Каждый из них нуждается в замене утраченных элементов декора и других работах. Подрядчиков для приведения фасадов в порядок собираются найти уже к началу августа.

Судя по представленной документации,самый крупный конкурс на данный момент связан с реставрацией Дома И.Ф. Смирнова на 2-ой линии В.О. Шестиэтажное здание 1900-х годов постройки до сих пор выступает архитектурной доминантой в микрорайоне. В свое время там проживал статский советник, известный математик Андрей Петрович Киселёв.

Петербуржцы, обосновавшиеся в доме Смирнова сейчас, по-прежнему могут насладиться видами изящных экеров, витражей-мозаек и фасадной лепнины. Однако время не могло не отразиться на объекте – после инспекции КГИОП были выявлены многочисленные трещины в кирпичных стенах здания. Специалисты связывают это с неравномерностью осадок фундаментов. Также в ведомстве остались недовольны состоянием цоколей, которые начали прогнивать от сырости. Свой прежний вид практически утратили и металлические карнизы. Наконец, обнаружились проблемы с инженерными комуникациями: в водопроводных трубах наблюдаются протечки. Все эти недостатки решит подрядчик, которому готовы заплатить за проведение восстановительных работ не менее 94,4 млн рублей.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Следующим на очереди КГИОП оказался Особняк П.А. Урусова (дом 17-19 по Литейному проспекту). Чаще всего историю этого здания связывают с известным дворянским семейством Мусиных-Пушкиных. Сейчас в доме находятся не только жилые помещения, но и Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова. В учреждении проходят регулярные экскурсии и чтения с участием лингвистов и историков, посвященные поэту.

Будущему исполнителю проекта поручат полностью заменить утратившие свой облик карнизы, подоконники, парапеты и дымовые трубы на новые – из кровельного железа с полимерным покрытием. Также необходимо восстановить профили деформированных окон 2-го этажа, поработать над восстановлением архитектурной композиции "Путти, поддерживающие герб Мусиных-Пушкиных" и другим лепным декором. В ходе реставрации стены решено покрасить в серо-зеленый цвет, а архитектурные детали – в светло-бежевый. Начальная цена контракта составляет 65,7 млн рублей.

Фото: КГИОП

Призанный объектом культурного наследия в октябре прошлого года Дом Н.Н. Балкашиной на Пушкинской улице также является важным зданием в истории города. Его построили еще до революции, в 1877 году, однако оно по-прежнему используется для размещения квартир. На данный момент дом считается одним из эталонных образцов стиля "эклектика" в Северной столице. Он получил этот статус благодаря архитектурным решениям с использованием фигурного кирпича и орнаментов в виде геометрических фигур.

Больше всего недостатков специалисты КГИОП выявили на лицевом фасаде - там утрачена значительная часть лепного декора, а сезонные осадки повредили кирпичную кладку. Один из карнизов здания и вовсе был полностью утрачен. Кроме того, необходимо срочно менять водосточные трубы, которые, как выяснилось, на данный момент деформированы. Исправить перечисленные недостатки предлагают за 56,3 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru

Самые бюджетные работы ждут Городской сиротский дом им. Генерала от инфантерии Г. Г. Белоградского, расположенный на Колокольной улице. Он также пополнил список объектов культурного наследия только в прошлом году, и имеет довольно богатую историю. До XX века в нем действительно располагался сиротский приют одного из влиятельных военных благотворителей города. Туда принимались юноши и девушки для получения религиозно-нравственного образования. С приходом к власти большевиков в здании обустроили коммуналки, которые существуют по сей день.

Результаты проверки КГИОП показали, что со временем на здании образовалось немало трещин и царапин. Кроме того, полностью утрачены наличники окон, а прошлые ремонтные работы, в ходе которых использовался слишком жесткий цементсодержащий раствор, привели к отслоению штукатурки и краски. Больше всего дефектов обнаружено со стороны двора-колодца – именно на эту часть здания придется основная часть работ, которые пока оценили в 52,8 млн рублей.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Напомним, что в общей сложности за 2022 год КГИОП запланировал провести ремонтные работы 25 многоквартирных домов, представляющих историческую ценность. Подробный список объектов представлен в соответствующем постановлении.

Главное фото: Citywalls.ru