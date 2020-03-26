"Дом Говинга" готовятся передать во владение Ленобласти

Соответсвующее заявление сделал нынешний собственник здания.

Во вторник, 24 марта, состоялись переговоры представителей администрации и прокуратуры Выборгского района с собственником дома №11 по Крепостной улице. В результате строительная компания СК "Северо-Запад" выразила желание передать объект 47-ому региону. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Напомним, что исторический объект "Дом Говига" долгое время находится в неудовлетворительном состоянии. На прошлой неделе, 20 марта, обрушилась часть фасада. В связи с этим движение по Крепостной улице было полностью перекрыто. Комиссия, состоящая из сотрудников прокуратуры, технадзора, МЧС, комитетов по дорожному хозяйству и капитальному строительству оценила состояние здания и направила владельцу результаты проверки. После принятия этих мер, компания СК "Северо-Запад" согласилась на переговоры.

Участники встречи обсудили необходимость проведения назначенных судом противоаварийных работ и обеспечение сохранности объекта. Заместитель прокурора Выборгского района Ольга Чакрова отметила, что с начала решения суда о необходимости ремонта прошло 2 года. В ответ представители компании сообщили, что исполнят обещанное до 3 апреля. Кроме того, собственник заинтересован в отказе от объекта и его передаче в пользу Ленобласти:

Изначально были планы сделать отель в этом здании и жилой дом, проводились переговоры с рядом финских компаний.<...>Но на сегодняшний день все планы находятся в возвратной точке. - прокомментировал представитель СК "Северо-Запад"

Отметим, что документация, необходимая для организации передачи "Дома Говинга" уже направлена в областную администрацию.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборге обсудили проблемы туристической отрасли и пути решения кризисной ситуации.

Фото и видео: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО