В Выборге решается судьба "Дома Говинга"

Крепостную улицу, на которой находится объект, перекроют с 20 марта.

Архитектурный объект "Дом Говинга" в Выборге находится в плачевном состоянии. Недавно с кровли обрушились элементы фасада, безопасность проходящих мимо пешеходов находится под угрозой. По информации пресс-службы районной администрации, Крепостная улица, на которой находится дом, будет полностью перекрыта с завтрашнего дня.

Городские власти уже сообщили об обрушении собственнику здания ООО "СК "Северо-Запад" и связались с прокуратурой. Внеплановый осмотр улицы провели представители полиции, службы МЧС, технического надзора. Также меры приняли комитеты по городскому и дорожному хозяйству, капитальному строительству.





В результате мероприятия удалось подготовить документы, которые понадобятся для дальнейшего рассмотрения ситуации. Кроме того, по согласованию с ГИБДД с 20 марта проезд по Крепостной улице будет закрыт, для пешеходов намерены ограничить доступ.

Региональный комитет по архитектуре и градостроительству готовится выйти на переговоры с владельцем. Администрация уже отправляла ему уведомление о необходимости реконструкции. В мае прошлого года суд обязал ООО "СК "Северо-Запад" принять меры, но реакции не последовало. Отмечается, что угроза обрушения также существует вблизи 13-ого дома на Крепостной улице.

Ранее мы рассказывали о том, что На трех улицах Выборга установили недостающие фонари.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

