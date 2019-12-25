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В Выборге решается судьба "Дома Говинга"
Сегодня, 16:53
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В Выборге решается судьба "Дома Говинга"

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Крепостную улицу, на которой находится объект, перекроют с 20 марта.

Архитектурный объект "Дом Говинга" в Выборге находится в плачевном состоянии. Недавно с кровли обрушились элементы фасада, безопасность проходящих мимо пешеходов находится под угрозой. По информации пресс-службы районной администрации, Крепостная улица, на которой находится дом, будет полностью перекрыта с завтрашнего дня.

Городские власти уже сообщили об обрушении собственнику здания ООО "СК "Северо-Запад" и связались с прокуратурой. Внеплановый осмотр улицы провели представители полиции, службы МЧС, технического надзора. Также меры приняли комитеты по городскому и дорожному хозяйству, капитальному строительству.


В результате мероприятия удалось подготовить документы, которые понадобятся для дальнейшего рассмотрения ситуации. Кроме того, по согласованию с ГИБДД с 20 марта проезд по Крепостной улице будет закрыт, для пешеходов намерены ограничить доступ. 

Региональный комитет по архитектуре и градостроительству готовится выйти на переговоры с владельцем. Администрация уже отправляла ему уведомление о необходимости реконструкции. В мае прошлого года суд обязал ООО "СК "Северо-Запад" принять меры, но реакции не последовало. Отмечается, что угроза обрушения также существует вблизи 13-ого дома на Крепостной улице.  

Ранее мы рассказывали о том, что На трех улицах Выборга установили недостающие фонари.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
 

Теги: выборг, дом говинга, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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