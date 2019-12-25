На трех улицах Выборга установили недостающие фонари

Решение об установке принимали местные жители

В Кировском микрорайоне под контролем администрации и общественной комиссии были проведены работы по восстановлению освещения на Кировской, Волховской и 2-й Полевой улицах. Просьба об установке поступила от горожан. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Объемы работ заранее оценила особая комиссия. В нее вошли жители микрорайона, Зам главы администрации Дмитрий Самойленко, депутат девятнадцатого избирательного округа Анатолий Смольянинов, а также представители компаний, отвечающих за подачу уличного освещения.

Установку осуществила компания "Приоритет Мониторинг". Таким образом, фонари появились на ранее неосвещенных Волховской и 2-й Полевой улицах. На Кировской улице восполнили недостающие источники света.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО