В пятницу, 13 марта администрация получила обращение от местного жителя. Он жаловался на незаконную вырубку деревьев на территории Советского участкового лесничества Рощинского лесничества – филиала ЛОГКУ "Ленобллес".

Администрация Выборга борется с незаконной вырубкой леса. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Районная администрация, совместно с сотрудниками 101 ОП УМВД России по Выборгскому району Ленобласти и представителями отдела охраны окружающей среды, выехали на место происшествия. На территории они обнаружили транспортное средство, которое было загружено заготовленными дровами.

По факту происшествия проводится проверка. Материалы находятся на рассмотрении у сотрудников УМВД России по Выборгскому району. Устанавливается материальный ущерб.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Ленобласти можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти