Администрация Выборга борется с незаконной вырубкой леса. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
Районная администрация, совместно с сотрудниками 101 ОП УМВД России по Выборгскому району Ленобласти и представителями отдела охраны окружающей среды, выехали на место происшествия. На территории они обнаружили транспортное средство, которое было загружено заготовленными дровами.
По факту происшествия проводится проверка. Материалы находятся на рассмотрении у сотрудников УМВД России по Выборгскому району. Устанавливается материальный ущерб.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Ленобласти можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти
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