В Ленобласти можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19

Стало известно, что Управление Роспотребнадзора запаслось достаточным количеством экспресс-тестов.

Ленобласти можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19. Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач по региону Ольга Историк.

Желающие могут пройти тест в Центре гигиены и эпидемиологии в Ленобласти, который расположен на улице Ольминского, 27. Если у человека есть подозрение на заболевание, врач берет анализ у пациента на дому. Затем пробы отправляются в центр для дальнейшего тестирования. Если результат тестирования вызывает вопросы у специалистов, его направляют в новосибирский институт "Вектор", референс-центр Роспотребнадзора.

На данный момент в Ленобласти зафиксировано 117 пациентов, которые проходят обследование и находятся под медицинским наблюдением. Все они недавно вернулись из стран с напряженной обстановкой по коронавирусу. Пока симптомы страшной инфекции у пациентов отсутствуют. Сейчас они изолированы и отстранены от работы.

В Ленобласти предусмотрено три центра для помещения на карантин: в городе Лодейное Поле, в поселке имени Морозова Всеволожского района и в поселке Глажево Киришского района.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что культурные учреждения Выборга меняют режим работы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти