Культурные учреждения Выборга меняют режим работы

Мероприятия отменены в двух библиотеках и в выставочном центре.

Несколько культурных учреждений города присоединяются к профилактическим мерам против корона вирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского района.

С сегодняшнего дня отменяются массовые мероприятия в городской библиотеке А. Аалто и Межпоселенческой библиотеке Выборгского района. Единственное исключение сделали для районного этапа конкурса "Живая классика" на базе библиотеки А. Аалто. Он пройдт в плановом режиме.

Кроме того, в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" не будут проводиться групповые экскурсии, экскурсии для школьников и мероприятия, предполагающие участие более 300 человек. Другой выставочный зал — "Выборг - город воинской славы" — полностью закрыт для посещений.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе дезинфицируют общественный транспорт.