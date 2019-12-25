Фотофакт: в Выборгском районе дезинфицируют общественный транспорт

В Выборгском районе Ленинградской области продолжается комплекс мер и акций, направленных на профилактику и упреждение распространения коронавирусной инфекции.

Хроники борьбы с коронавирусом в Ленинградской области: в Выборге проходят работы по дезинфекции и обеззараживанию общественного транспорта. Специальными химическими средствами, безопасными для пассажиров, обрабатывают автобусы, выходящие на городские и районные маршруты. Канал Piter.TV публикует фотоподтверждения этого факта. На фото видно, что обработку обеспечивают сотрудники в защитных костюмах. Обработка касается всех поверхностей, с которыми в теории могут соприкасаться пассажиры транспортных средств.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе развернулась борьба с коронавирусом. А глава Выборгского района посоветовал жителям не заниматься самолечением. Выборгский Район - один из лидеров Ленинградской области по числу мер, принятых для противодействия последствиям пандемии. Ситуация находится на контроле у администрации Выборгского района и главы администрации Геннадия Орлова.

Фото: источник Piter.TV