Глава Выборгского района посоветовал жителям не заниматься самолечением

Дмитрий Никулин призвал жителей, почувствовавших недомогание, немедленно обращаться к врачам.

Во вторник, 16 марта, под председательством главы районной администрации Геннадия Орлова, в администрации Выборгского района состоялось расширенное совещание с представителями здравоохранения, Роспотребнадзора, учреждений образования и профильными специалистами. Главным вопросом повестки дня стали меры по упреждению и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В настоящий момент на территории Ленинградской области действует постановление областного правительства о введении режима повышенной готовности и мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Аналогичный документ принят и в Выборгском районе.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин подчеркнул, что что 16 марта вышло постановление комитета общего профессионального образования Ленинградской области с рекомендацией с 17 марта рассмотреть возможность перевода учащихся на свободное посещение занятий.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" сообщает, что руководителям подведомственных районной администрации муниципальных организаций и учреждений предписано обеспечить информирование жителей Выборгского района Ленинградской области о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В учреждениях и организациях рекомендовано обеспечить при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и посетителей, устройства для обеззараживания воздуха, а также размещение информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Особое внимание направлено на выявление лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и их направление в медицинские учреждения.

Лицам, возвращающимся из командировок, предписано незамедлительно сообщать о прибытии в Российскую Федерацию по номерам телефона "горячей линии" комитета по здравоохранению Ленинградской области: +7(812)679-60-03, +7(931)002-03-03.