В России за сутки выявили 180 456 новых случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 683 человека, накануне – 706.

За минувшие сутки в России выявили 180 456 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 197 949. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Санкт-Петербурге (11 384), Москве (9 616) и Московской области (6 398) Госпитализировано по России за сутки 10 451 человек. Всего за пандемию по состоянию на 14 февраля выявлено 14 313 965 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки от ковида скончались 683 человека. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (82), Санкт-Петербурге (70) и Подмосковье (36). Всего с начала пандемии умерло 340 931 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 97 185 (днем ранее – 101 568), за весь период пандемии – 11 333 044. Коллективный иммунитет в России составляет 61,9%.

Ранее инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID-19 в России.

Фото: Piter.tv