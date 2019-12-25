В Выборгском районе развернулась борьба с коронавирусом

Её возгласила местная администрация.

В силу вступают дополнительные меры по профилактике и распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Выборгского района Ленинградской области.

Согласно новому постановлению, административные главы и муниципалы должны будут обеспечить жителей своевременной информацией о заболевании. Кроме того, в местах большого скопления людей, крупных организациях в обязательном порядке будут выдаваться антиспетические и обеззараживающие средства.

Повышенный контроль ведется в отношении потенциальных зараженных. Руководителям структурных подразделений запрещены служебные командировки за рубеж. Недавно вернувшимся в Россию путешественникам необходимо передать информацию о своём прибытии в комитет по здравоохранению Ленинградской области, воспользовавшись телефонами +7(812)679-60-03, +7(931)002-03-03.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появится Городской центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.