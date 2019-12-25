В Петербурге появится Городской центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Распоряжение об этом подписал во вторник губернатор Александр Беглов.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге намерены открыть Городской центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что соответствующее постановление уже подписал градоначальник Александр Беглов. Отмечается, что в Городской центр по мониторингу войдут представители всех исполнительных органов власти города.

Напоним, что Смольный также поддержит бизнес в условиях мирового спада и пандемии коронавируса. Этим проектом займется вице-губернатор Евгений Елин и председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге восемь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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