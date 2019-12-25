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Смольный поддержит бизнес в условиях мирового спада и пандемии коронавируса
Сегодня, 16:51
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IRINA_CHALKINA

Смольный поддержит бизнес в условиях мирового спада и пандемии коронавируса

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Речь идет о предпринимателях, работающих в сфере туризма. 

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что Смольный поддержит бизнес в условиях мирового спада и пандемии коронавируса. Об этом заявил Александр Беглов на заседании городского правительства.

Речь идет о предпринимателях, работающих в сфере туризма.

"В ситуации с коронавирусом мы не должны допустить банкротств предпринимателей, работающих в туристическом бизнесе",

—отметил Беглов.

Градоначальник заявил, что в Петербурге необходимо развивать внутренний туризм. Этим проектом займется вице-губернатор Евгений Елин и председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Ранее мы сообщали о том, что где в Петербурге бесплатно провериться на коронавирус.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общаетсов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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