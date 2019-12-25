Речь идет о предпринимателях, работающих в сфере туризма.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что Смольный поддержит бизнес в условиях мирового спада и пандемии коронавируса. Об этом заявил Александр Беглов на заседании городского правительства.

Речь идет о предпринимателях, работающих в сфере туризма.

"В ситуации с коронавирусом мы не должны допустить банкротств предпринимателей, работающих в туристическом бизнесе", —отметил Беглов.

Градоначальник заявил, что в Петербурге необходимо развивать внутренний туризм. Этим проектом займется вице-губернатор Евгений Елин и председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

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