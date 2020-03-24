В Выборге обсудили проблемы туристической отрасли и пути решения кризисной ситуации

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России туристический бизнес испытывает серьезные проблемы. Процент загрузки отелей Выборга практически равен нулю.

Власти Выборгского района инициировали совещание с профильными специалистами правительства Ленинградской области и представителями туристической отрасли города. С докладом выступила начальник отдела координации туристической деятельности и развития туристской инфраструктуры областного правительства Римма Сачунова. Она сообщила, что разработан план первоочередных действий при поддержке туристической отрасли, оказавшейся в зоне риска.

На федеральном и региональном уровнях предусмотрены меры поддержки, такие как освобождение от выплат в фонды "Турпомощи", отсрочка налоговых платежей, приостановка плановых выездных налоговых проверок, увеличение средств на субсидирование кредитов, временная отсрочка аренды и прочие.

Представители туриндустрии Выборга отметили, что за последние годы сфера активно развивалась, и, чтобы восстановить утраченные позиции, необходимо существенно увеличить поддержку на всех уровнях. Участниками было отмечено, что принимаемых мер недостаточно – необходимо вводить полноценные налоговые каникулы, поскольку отсрочка выплат вряд ли что-то изменит.

О ситуации с туризмом рассказал руководитель гостиницы "Выборг" Игорь Демкин. Он отметил, что в связи с коронавирусной инфекцией загруженность отелей минимальная.

За последние годы всеми нами было потрачено много сил и средств на создание инфраструктуры Выборга как города-музея. Сегодняшний кризис коснулся всех. С закрытием границы поток туристов существенно сократился. Если ситуация не изменится – туристические предприятия могут перестать существовать. Сегодня наша основная задача – сохранить персонал и найти средства на заработную плату сотрудников.

Подводя итоги встречи, участники отметили, что поддержка должна относиться ко всем представителям отрасли – к туроператорам, турагентам, гостиницам, ресторанам и кафе.

20 марта администрация Выборгского района отправила на имя губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко письмо с просьбой рассмотреть возможность принятия экстренных и чрезвычайных мер поддержки туристической отрасли не только Выборгского района, но и Ленинградской области. Предложения представителей выборгского туризма также рассмотрят в Правительстве Ленинградской области.