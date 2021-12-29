Доля положительных тестов на ковид составляет 30% в Петербурге

Еще десять дней назад доля таких тестов была около 13%.

В пятницу, 21 января, стало известно, что доля положительных тестов на COVID-19 выросла в Петербурге. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам Лисовца, на сегодняшний день она составляла 30%. Еще десять дней назад доля таких тестов была около 13%. Рост числа тестирований, рост положительной доли приводит к увеличению выявления пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в Петербурге прогнозируют рост числа заболеваний ковидом до 10 тыс. в день. Прирост по сравнению с днем ранее составил 24 процента. Если предположить, что такой темп прироста сохранится, то очевидно, что завтра мы можем ожидать уже более 7,5 тысячи переболевших.

Ранее пациенты с легким течением COVID-19 смогут приходить в поликлинику в Петербурге. Они смогут сдать анализы, получить лекарства и больничный. Потоки посетителей поликлиники должны быть разведены. Правила вступят в силу с понедельника

Фото: Piter.tv

