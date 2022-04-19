Фонд "СПИД.Центр" закрывает офис в Петербурге из-за финансовых трудностей

С 23 сентября помощь пациентам будет оказываться через горячую линию и выездные тестирования.

Фонд "СПИД.Центр", работавший в Петербурге с 2019 года, закрывает свой офис на Лиговском проспекте из-за финансовых проблем. Организация не смогла получить грантовую поддержку, что сделало невозможным дальнейшую оплату аренды и обслуживания помещения.

Несмотря на это, фонд не прекращает деятельность. Уже с 23 сентября он переходит на онлайн-формат: консультации и помощь пациентам будут предоставляться через горячую линию +7 (995) 911-90-11. Также сохранятся выездные аутрич-тестирования на ВИЧ.

В субботу сотрудники и волонтеры начали демонтаж офиса — упаковали вещи и оборудование. Ключи от помещения планируется вернуть арендодателю до конца недели, пишет 78.ru. Фонд "СПИД.Центр" был основан в 2016 году врачом-инфекционистом Еленой Орловой-Морозовой и журналистом Антоном Красовским, который публично рассказал о своем ВИЧ-статусе. Команда проекта надеется, что переход на новый формат станет импульсом для поиска свежих решений и возможностей для помощи пациентам в Северной столице.

Фото: 78.ru