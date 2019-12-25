Подросток находится в больнице с подозрением на вирус Коксаки в Петербурге

Юноша помещен в инфекционный бокс, ожидаются результаты анализов.

У 17-летнего жителя Петербурга обнаружили симптомы вируса Коксаки после поездки в Хургаду. Юношу поместили в больницу, передает 78.ru.

Подросток подрабатывал на стройке вместе с приятелями, там он почувствовал боль в горле. Полоскания не помогали, тогда парень обратился к врачу. У него зафиксировали химический ожог рта, носоглотки, кистей и стоп.

Во время отпуска горожанин заметил на ладонях сыпь. По информации источника, турист мог заразиться вирусом, когда плавал с аквалангом. Он помещен в инфекционный бокс, ожидаются результаты анализов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за шесть месяцев 2025 года выявлен 981 случай ВИЧ-инфекции. На 1 июля на диспансерном учете в Центре СПИД состояли 36,4 тыс. пациентов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)