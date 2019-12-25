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Подросток находится в больнице с подозрением на вирус Коксаки в Петербурге
Сегодня, 8:16
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Подросток находится в больнице с подозрением на вирус Коксаки в Петербурге

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Юноша помещен в инфекционный бокс, ожидаются результаты анализов.

У 17-летнего жителя Петербурга обнаружили симптомы вируса Коксаки после поездки в Хургаду. Юношу поместили в больницу, передает 78.ru. 

Подросток подрабатывал на стройке вместе с приятелями, там он почувствовал боль в горле. Полоскания не помогали, тогда парень обратился к врачу. У него зафиксировали химический ожог рта, носоглотки, кистей и стоп. 

Во время отпуска горожанин заметил на ладонях сыпь. По информации источника, турист мог заразиться вирусом, когда плавал с аквалангом. Он помещен в инфекционный бокс, ожидаются результаты анализов. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за шесть месяцев 2025 года выявлен 981 случай ВИЧ-инфекции. На 1 июля на диспансерном учете в Центре СПИД состояли 36,4 тыс. пациентов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: вирус, здоровье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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