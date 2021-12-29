Беглов заявил, что очереди в поликлиниках сокращаются

Во время подъёма заболеваемости, который удалось сдержать, в Петербурге делали рекордное количество – 90 тыс. тестов - ежедневно.

В понедельник, 14 февраля, губернатор Петербурга Беглов сообщил, что очереди в петербургских больницах уменьшились. Такое заявление он сделала в эфире "Радио Россия".

Как рассказал Беглов, эффективными стали введение мер: электронный больничный и отмена необходимости сдавать дополнительный ПЦР-тест для выписки.

Градоначальник отметил, что во время подъёма заболеваемости, который удалось сдержать, в Петербурге делали рекордное количество – 90 тыс. тестов - ежедневно. Добавим, что в среднем это число составляло 20–30 тыс. исследований в сутки.

Ранее мы писали, что в Петербурге перестали действовать ограничения для несовершеннолетних.

Фото: Piter.tv

