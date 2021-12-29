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Беглов заявил, что очереди в поликлиниках сокращаются
Сегодня, 21:54
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Беглов заявил, что очереди в поликлиниках сокращаются

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Во время подъёма заболеваемости, который удалось сдержать, в Петербурге делали рекордное количество – 90 тыс. тестов - ежедневно.

В понедельник, 14 февраля, губернатор Петербурга Беглов сообщил, что очереди в петербургских больницах уменьшились. Такое заявление он сделала в эфире "Радио Россия".

Как рассказал Беглов, эффективными стали введение мер: электронный больничный и отмена необходимости сдавать дополнительный ПЦР-тест для выписки.

Градоначальник отметил, что во время подъёма заболеваемости, который удалось сдержать, в Петербурге делали рекордное количество – 90 тыс. тестов - ежедневно. Добавим, что в среднем это число составляло 20–30 тыс. исследований в сутки.

Ранее мы писали, что в Петербурге перестали действовать ограничения для несовершеннолетних.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, статистика, тесты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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