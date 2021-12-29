В Петербурге перестали действовать ограничения для несовершеннолетних

Эрмитаж разместил объявление о том, что с 15 февраля ждет у себя молодежь и детей.

С сегодняшнего дня в Петербурге перестали действовать коронавирусные ограничения для несовершеннолетних горожан на посещение музеев, театров, спортивных секций, внеклассных занятий и общепита.

Так, Эрмитаж разместил объявление о том, что с 15 февраля ждет у себя молодежь и детей. Напомним, что по понедельникам музей не работает.

Как рассказали в Эрмитаже, что каждый третий четверг месяца дети до 18 лет и студенты могут посетить Эрмитаж бесплатно. В феврале этот день приходится на 17 февраля — день празднования 170-летия Нового Эрмитажа.

Ранее мы писали, что суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала до 11 тысяч человек. Количество умерших при этом находится на высоком уровне.

Фото: pixabay