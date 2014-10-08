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Госдума проверит нарушения в вузах с тестами мигрантов по русскому языку
Сегодня, 9:29
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Госдума проверит нарушения в вузах с тестами мигрантов по русскому языку

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По его словам, на протяжении 2024-2025 годов были приняты 15 законов, относящихся к борьбе с незаконной миграцией.

Госдума проверит нарушения в вузах с тестами мигрантов по русскому языку. Об этом  сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, на протяжении 2024-2025 годов Госдума инициировала и приняла 15 законов, относящихся к борьбе с незаконной миграцией. Володин подчеркнул важность эффективного выстраивания их правоприменения.

Учитывая принятые законы, теперь эти действия со стороны должностных лиц вузов и тех, кто принимал экзамены, могут квалифицироваться иначе.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее в Госдуме осудили выплату артистам бешеных гонораров.

Фото: Piter.tv

Теги: вячеслав володин, госдума россии, мигранты, нарушения, тесты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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