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В Петербурге 270 тыс. горожан прошли ревакцинацию
Сегодня, 20:15
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В Петербурге 270 тыс. горожан прошли ревакцинацию

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За минувшие сутки положительный тест на ковид получили 624 петербуржца.

За все время повторную прививку от ковида сделали 270 861 человек. В Петербурге продолжается ревакцинация, передают в пресс-службе комитета по здравоохранению. 

За минувшие сутки положительный тест на ковид получили 624 петербуржца, 135 человек госпитализировали в больницы города, а 14 пациентов не смогли одолеть вирус. Еще 625 петербуржцев выздоровели. 

На сегодняшний день в городе развернуто 1 509 коек, лечение в стационарах проходят 1 462 пациента. Из них 195 — в реанимации, 33 подключены к ИВЛ. Еще 7 476 петербуржцев лечатся амбулаторно, 82 — на карантине.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, ревакцинация, суточная заболеваемость, тесты
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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