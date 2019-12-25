Дольщики ЖК "Барская Усадьба" вышли на улицы с плакатами

Первую очередь объекта обещали сдать еще в марте 2018 года.

Дольщики ЖК "Барская Усадьба" встретились на улице вчера, 8 марта, в поселке Агалатово в Ленобласти. Люди захотели посмотреть на свои недостроенные дома, сообщают в соцсетях.

Строительство ЖК прекратилось год назад, хотя первую очередь обещали сдать в марте 2018 года. У бывшего застройщика жилкомплекса часто менялись гендиректоры и собственники, которые не соглашались на встречу с дольщиками.

Несмотря на обращение в Госстройнадзор и выданные предписания, застройщик не выполняет рекомендаций. К тому же у компании нет договоров на коммуникации. Город обещает провести электричество в дома через "ОборонЭнерго" только через три года.

Сдвинется ли ситуация с мертвой точки, пока неизвестно.

Напомним, что обманутые дольщики из Мурино сняли пародию на зарядку правительства Ленобласти.

Ранее мы писали, что прохожие вызвали скорую для ребенка нетрезвой петербурженки.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".