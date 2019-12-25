Прохожие вызвали скорую для ребенка нетрезвой петербурженки

Малыш отморозил руки.

В ночь с 8 на 9 марта в соцсети появилась видеозапись, которой поделились неравнодушные петербуржцы.

Внимание свидетельницы привлекла нетрезвого вида женщина с коляской за остановкой на проспекте Испытателей у магазина "Строитель". Нерадивая мать не могла сообразить, где она живет и куда ей нужно проехать. Очевидица вызвала скорую и полицию.

"Пока ждали их приезда, мамаша пыталась залезть в проезжающие автобусы. Удалось ее задержать", — комментирует женщина

Приехавшие врачи отметили, что ребенок руки у ребенка обморожены. Что происходило далее и чем грозит подобное поведение, неизвестно.

Ранее мы сообщали, что петербуржцев напугал мужчина с пистолетом.

Фото: pixabay