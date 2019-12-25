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Прохожие вызвали скорую для ребенка нетрезвой петербурженки
Сегодня, 15:15
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arteliseev

Прохожие вызвали скорую для ребенка нетрезвой петербурженки

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Малыш отморозил руки.

В ночь с 8 на 9 марта в соцсети появилась видеозапись, которой поделились неравнодушные петербуржцы. 

Внимание свидетельницы привлекла нетрезвого вида женщина с коляской за остановкой на проспекте Испытателей у магазина "Строитель". Нерадивая мать не могла сообразить, где она живет и куда ей нужно проехать. Очевидица вызвала скорую и полицию.  

"Пока ждали их приезда, мамаша пыталась залезть в проезжающие автобусы. Удалось ее задержать", — комментирует женщина

Приехавшие врачи отметили, что ребенок руки у ребенка обморожены. Что происходило далее и чем грозит подобное поведение, неизвестно.

Ранее мы сообщали, что петербуржцев напугал мужчина с пистолетом.

Фото: pixabay

Теги: нетрезвая женщина, нетрезвая мать, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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