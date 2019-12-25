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Петербуржцев напугал мужчина с пистолетом
Сегодня, 14:57
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arteliseev

Петербуржцев напугал мужчина с пистолетом

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Очевидцы поделились видеозаписью.

Днем 9 марта петербуржцы поделились в соцсетях видеозаписью, на которой видно, как нетрезвый мужчина идет по улице Партизана Германа и размахивает пистолетом. 

В комментариях большинство отнеслось к ситуации с усмешкой: "Ну и что? Прикуриватель, наверное", — предполагают петербуржцы. 

Однако некоторым все же неясно, почему человек с нетвердой походкой размахивал чем-то, похожим на пистолет.

Ранее мы сообщали, что в Петропавловской крепости обокрали пожилую африканку.

Фото: pivabay.com 

Теги: петербург, пистолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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