В Петропавловской крепости обокрали пожилую африканку

Украли почти 50 тысяч рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в праздник 8 марта в полицию поступило заявление от 66-летней африканки. Днем в музее Петропавловской крепости она заметила пропажу большой суммы денег.

Злоумышленник вытащил из сумки женщины 750 евро, что равно 48 тысячам рублей. Как произошла кража, женщина не знает. Однако времени искать преступника нет — пожилая африканка вернулась на родину сегодня, 9 марта. К тому же она заявила, что ее имущество было застраховано.

Ранее мы писали, что в Петербурге евро продают за 90 рублей.

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