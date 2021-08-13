Долина не разжалобила адвоката Полины Лурье возвратом денег за спорную квартиру

Покупательница не отзывает жалобу из Верховного суда, несмотря на публичное заявление певицы о готовности вернуть средства

Адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что певица не раскрыла конкретные сроки возврата денег, несмотря на свое публичное обещание. По словам юриста в беседе с РИА Новости, заявление Долиной в эфире "Пусть говорят" не меняет ранее предложенных условий — возврат 112 млн рублей в рассрочку на три лет без компенсации материальных потерь.

Фактически это то же самое, что нам было предложено: в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь. Чтобы на нее [Полину Лурье. — прим. ред.] все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной Светлана Свириденко, адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье

Она уточнила, что Долина не выходила на связь с самой Лурье, а ее защита отказалась от личной встречи на предварительном заседании. Полина Лурье не намерена отзывать жалобу из Верховного суда, заседание по которой назначено на 16 декабря.

Напомним, Лариса Долина оказалась в центре скандала после того, как, по ее словам, стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать элитную квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Суд восстановил право собственности Долиной, оставив Лурье без денег и жилья. Четверо фигурантов уголовного дела по мошенничеству уже приговорены к реальным срокам заключения.

Ранее Piter.TV сообщал, что представитель Долиной опроверг попытки "отменить" артистку.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина