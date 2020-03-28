Доктор Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Об этом глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии заявил в интервью RT.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предположил, когда ситуация с распространением коронавируса в России может пойти на спад. Специалист, основываясь на опыте более страшных пандемий, считает, что "волна" заболевания в стране должна спасть через 2-3 месяца.

При этом известный врач не считает, что прибывшие в Россию из других стран сильно повлияли на статистику с коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что Леонид Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии отметил, что в России на фоне пандемии необходимо "поднимать здравоохранение".