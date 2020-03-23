В понедельник, 23 марта, детский доктор Леонид Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны. С таким заявление он выступил в эфире телеканала "Россия 24".
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии отметил, что в России на фоне пандемии необходимо "поднимать здравоохранение".
"Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм",
—заявил он.
Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. Ранее он отметил, что что ситуация с распространением COVID-19 остается очень сложной.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса.
Видео:Life Новости , stockinfocus, Правительство России/YouTube
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