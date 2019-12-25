Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов

По словам медика, это может привести к бактериальным вспышкам заболеваемости.

Доктор Александр Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов. Об этом медик заявил во время программы "Соловьев LIVE" на YouTube-платформе. Специалист объяснил зрителям, что бактерии имеют способность к приобретению устойчивости от антисептиков. В связи с этим из-за частой дезинфекции по стране могут возникнуть вспышки бактериального инфицирования.

Вирус и так не живет на таких поверхностях долго, если он и живет, он все равно неактивный, вы не заразитесь от него Александр Мясников, доктор

Напомним, что за весь период распространения коронавируса по стране выявлен 423741 случай заражения. От инфекции скончалось более пяти тысяч пациентов.

Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России.