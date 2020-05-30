Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России

Специалист отметил, что без соблюдения этого правила СИЗ будут бесполезны.

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что сохранение правила социальной дистанции поможет предотвратить новую вспышку коронавирусной инфекции в России. Об этом специалист написал в своем телеграм-канале.

По его словам, эпидемия COVID-19 постепенно "выдыхается", но перед своим уходом она не должна "хлопнуть дверью". Социальная дистанция является действующим способом профилактики, без соблюдения которой не помогут никакая средства индивидуальной защиты. Так врач прокомментировал график прогулок, введенные в Москве.

Если в понедельник выпустить всех разом, каждый понимает, чем это закончится. Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать — никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь

Александр Мясников

За весь период пандемии в России зарегистрировано 387 тысяч случаев заболевания коронавирусом, от болезни излечилось почти 160 тысяч пациентов, 4374 человека скончались.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE