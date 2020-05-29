По словам врача, коронавирус уже "выдохся".

Доктор Александр Мясников назвал причины ослабления коронавируса. Об этом официальный представитель информационного центра по борьбе с распространением коронавируса заявил через собственный Telegram-канал.

Медик объяснил подписчикам, что вирус фильтруется иммунной системой, а после - теряет свою мощь. Каждый раз, когда инфекция проникает в новый организм она становится все слабее. По словам доктора Мясникова, это не человек борется с вирусом, а наоборот.

Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго Александр Мясников, врач

Эксперт отметил, что волна коронавируса в России затухает. Он обратил внимание на то, что большое количество пациентов являются бессимптомными носителями COVID-19. Врач добавил, что сейчас от вируса можно не ждать больших проблем, если он неожиданно не мутирует.

Специалист объяснил, что для человечества главное - это пережить пандемию с минимальными потерями. Он настаивает на сохранении ограничительных мер, необходимых ученым для того, чтобы выиграть время до появления вакцины.

Доктор Мясников посчитал допустимым убийство за оскорбления.