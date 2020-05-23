Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ

За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных.

Число зараженных в России значительно меньше, чем сказано в официльной статистике. Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, доктор Александр Мясников.

Врач напомнил, что болезнь в среднем длится около 7-14 дней, а следовательно многие из зарегистрированных больных уже переболели и приобрели иммунитет. По словам Мясникова сейчас в России коронавирусом заражены только те люди, которые были инфицированы за последние две недели. Медик написал, что за это время зарегистрировали 130 тысяч случаев заражения COVID-19.

Реально и того меньше, я брал за две недели, половина "скидывает" вирус за неделю! Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны

Александр Мясников

За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE