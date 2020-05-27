Врач заметил, что его не остановит "ни тюрьма, ни угроза наказания".

Доктор Мясников посчитал допустимым убийство за оскорбления. Об этом официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом рассказал в интервью Ксении Собчак. По мнению специалиста, нормальным поступком будет убить человека ради того, чтобы отстоять собственную честь и достоинство. Врач вспомнил, что один из его друзей осужден за убийство. Александр Мясников заметил, что понимает его поступок.

Ну и слово за слово, они его оскорбили. Он хакас, у него такая внешность. Они его оскорбили. Ну вот он одного убил, двух не догнал. А на суде сказал: "Да, я убил. И еще бы убил за такие слова доктор Мясников

Медик заметил, что его друг убивал не ради того, чтобы "снять часы или зарезать исподтишка", а совершил поступок ради защиты чести. Он назвал допустимым убивать людей зп оскорбления.

То, что меня не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания, это сто процентов доктор Мясников

Мясников призвал приехать к нему людей, которые оскорбляют его в Интернете и высказать свое недовольство лично.

Онищенко оценил фразу доктора Мясникова о коронавирусе "положено умереть — помрут".

Видео: YouTube / Ксения Собчак