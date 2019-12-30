Аналитики заявили, что в России обрушились доходы от нефти и газа

Потери связаны с поставками трубопроводного газа.

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что в Росси обрушились доходы от нефти и газа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на подсчеты Федеральной таможенной службы.

По подсчётам аналитиков, в минувшем 2019 году газ принес РФ всего лишь 37,739 миллиарда долларов, а почти на 15% ниже, чем в 2018 году. При этом эксперты отмечают, что также понизился доход от экспорта. Однако убытки не столь существенные — только 1,6 %.

Специалисты связывают соответствующие потери на российском рынке с поставками трубопроводного газа.

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