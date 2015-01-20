Додон: власти Молдавии должны срочно решить три вопроса в отношениях с Россией

Политик предложил правительству помочь в выстраивании отношений с РФ.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти республики должны срочно решить три вопроса в отношениях с Россией. На брифинге с журналистами политик отметил, что готов помогать действующему руководству в налаживании отношений по стратегическому партнерству с Москвой.

Россия - стратегический партнер Молдавии, к сожалению, мы не видели этого ни в программе правительства, ни в пресс-релизах институтов, которые проводили встречу с Дмитрием Козаком. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Политик напомнил, что в сферу взаимных интересов РФ и Молдавии находится три важных темы. Первая из них связана с социальными гарантиями граждан Молдавии, которые работают на территории России. Вторая - о продлении льготного режима экспорта молдавских товаров в РФ. Действующее соглашение завершилось 31 марта. Третьим пунктом программы Додон назвал новый контракт по поставкам газа, так как текущий закончится 1 октября.

Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии.

Видео: YouTube / Parlamentul Republicii Moldova