Граждане Молдавии не позволят объединить страну с Румынией, заявил Додон

Игорь Додон прокомментировал слова премьера Румынии Марчела Чолаку.

Граждане Молдавии не позволят Бухаресту реализовать сценарий объединения республики с Румынией. Такой информацией поделился глава Соцпартии республики, бывший президент республики Игорь Додон, выступая с видеообращением в социальных сетях.

Послушайте, что говорит премьер Румынии: "Мы хотим объединения с Молдавией, это наша земля". Умерьте свои аппетиты, господин премьер-министр. Это наша земля, не ваша! Мы, граждане Молдавии, не позволим реализоваться вашим сценариям. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Напомним, что в марте текущего года премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил о том, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Оппозиция в парламенте потребовала заслушать главу министерства по иностранным делам Михая Попшоя в связи с антимолдавскими высказываниями премьер-министра Румынии, однако политики получили отказ от правящей партии "Действие и солидарность".

В Гагаузии рассказали о готовности регионов Молдавии встречать Санду протестами.

Фото и видео: Telegram / Igor Dodon