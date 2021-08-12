Москва и Кишинев обсудят вопрос беспошлинной поставки товаров из республики в РФ.

Россия и Молдавия договорились о снятии ограничений по экспорту. Такое заявление журналистам сделал на брифинге заместитель главы администрации президента Владимира Путина Дмитрий Козак. Чиновник находится с рабочим визитом в Кишиневе. Во время общения с главой республики Майей Санду, стороны договорились о снятии торговых ограничений.

Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок. Дмитрий Козак, представитель Кремля

Эксперт подчеркнул, что ситуация с возвращением на внутренний российский рынок беспошлинной поставки товаров из Молдавии должна обсуждаться отдельно на межведомственном уровне. Санду после общения с Козаком подчеркнула в собственном аккаунте на Facebook о том, что Москва и Кишинев намерены активизировать двусторонние контакты.

Козак назвал решение приднестровского вопроса внутренним делом Молдавии.

Видео: Youtube/Sputnik Молдова