Экс-президент Молдавии оценил отношение властей к оппозиции в республике.

Бывший президент Игорь Додон заявил, что в Молдавии устанавливается диктатура при президенте Майе Санду. Соответствующее заявление политик сделал в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". Он напомнил СМИ о том, что всеми органами власти республики в настоящее время руководят представители правящей партии "Действие и солидарность". При этом чиновники стремятся избавиться от оппозиции.

Это нужно признать открыто, это происходит с молчаливого согласия европейских и американских партнеров. Создается впечатление, что им дали карт-бланш, чтобы уничтожить оппозицию. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Эксперт полагает, что возбужденные уголовные дела против представителей оппозиции "льются рекой". Сейчас власти Молдавии стремятся официально запретить на своей территории некоторые политические движения. Игорь Додон отметил, что при запрете одной партии обязательно на ее месте появится другая. Он напомнил, что в местной партии правых антирейтинг общественности составляет более 70%.

Додон: Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости