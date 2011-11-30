Додон: Молдавия не станет членом ЕС в обозримом будущем

Экс-президент считает, что стране не близки европейские ценности.

Молдавия не станет членом Евросоюза в обозримом будущем. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в интервью "РИА Новости".

По его словам, есть много стран, которые находятся в "примерно ЕС" уже десятки лет, а их не пускают в организацию. Додон считает пропагандой призывы потерпеть, чтобы потом стало лучше. Также бывший глава Молдавии отметил ,что стране не близки европейские ценности касательно защиты ЛГБТ-сообщества и избиения оппозиционеров на митингах.

Мы должны дружить со всеми, поэтому не будет никакой Европы, не будет никакого Европейского союза. Нужно исходить из наших интересов, и точка. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Ранее премьер Молдавии назвала протесты оппозиции в Кишиневе частью "гибридной войны".

Видео: Telegram / РИА Новости