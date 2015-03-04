Додон заявил, что получил повестку в полицию из-за георгиевской ленточки

В Молдавии планируют привлечь к административной ответственности почти 200 человек.

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил подписчикам через собственный Telegram-канал о том, что получил повестку в республиканскую полицию для допроса по поводу его участия в Марше Победы с георгиевской лентой. Данное мероприятие состоялось 9 мая в Кишиневе. Иностранный политик подчеркнул, что не намерен отказываться от символов Победы, так как речь идет не о тех людях, которые боролись ща мир ценой собственной жизни и памяти об их подвиге.

Получил "приглашение" явиться в полицию. Хотят допросить, почему 9 мая я был на Марше Победы в Кишиневе с георгиевской ленточкой. Игорь Додон, политик Молдавии

Напомним, что 28 мая министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитина заявила о том, что семь депутатов парламента республики рискуют получить штрафы за ношение георгиевской ленты на День Победы. По ее словам, в отношении парламентариев составлены протоколы об административных правонарушениях. Чиновница отказалась назвать конкретные имена и фамилии. Ранее руководитель пресс-службы Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко уведомила общественность, что штрафы за ношение ленты могут быть выписаны почти 200 участникам шествия. В 2022 году Игорь Додон уже был оштрафован за ношение георгиевской ленты, однако оспорил это решение в суде и выиграл дело. Депутат выразил уверенность, что и в нынешней ситуации суд примет аналогичное решение.

Россия не создает угроз безопасности Молдавии, заявил посол.

Фото: YouTube / Igor Dodon | Игорь Додон