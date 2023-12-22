Додон: Санду намеренно препятствует выборам президента России

Экс-глава страны прокомментировал действия Кишинева по затягиванию ответа Москве.

Бывший молдавский президент Игорь Додон считает, что нынешний лидер республики Майя Санду пытается искусственно создать проблему, когда затягивает ответ на запрос российской стороны об открытии на территории страны избирательных участков для проведения выборов главы государства. Политик не думает, что этого от действующей главы страны требуют в Брюсселе или Вашингтоне.

Только в Молдове такие проблемы из всех стран мира. Думаю, что Санду так хочет понравиться своим западным кураторам, что пытается и здесь сделать проблему. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Кишинев устроил экономическую блокаду Тирасполю, заявил Додон.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon